غارات عنقودية على مأرب وجوية على محافظتي الجوف وحجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

اقدم طيران العدوان الامريكي السعودي، اليوم الاثنين، على شن غارات مكثفة بقنابل عنقودية على محافظة مأرب غربي اليمن.

وذكر مصدر أمني، إن “طيران التحالف، استهدف بأكثر من 18 غارة مستخدماً قنابل عنقودية، مناطق هيلان والمشجح والزغن والهلول في مديرية صرواح غرب مأرب”​​​.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام طيران العدو بشن 4 غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشعف، اكبر مديريات المحافظة”.

وقالت مصادر أن طيران التحالف قصف بغارتين منطقة المزرق في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن.