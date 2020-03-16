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صورة لعبدالله عطيف لاعب نادي الهلال من داخل الحجر الصحي المنزلي (شاهد)

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت صحيفة ، صورة لعبدالله عطيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال السعودي، داخل الحجر  الصحي المنزلي الذي يخضع له بعد وصوله من إسبانيا، احترازيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال نادي الهلال أمس عبر تويتر :“وصل اللاعب عبدالله عطيف، إلى الرياض قادمًا من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا اتباعًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية“.

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يذكر أن ”عطيف“ خضع مؤخرا لعملية جراحية في الركبة بمدينة ”“ الإسبانية.

وأكد اللاعب لصحيفة الرياضية إنه بخير وبعث برسالة طمأنة لجماهير الهلال ومحبيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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