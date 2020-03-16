شكرا لبحثكم عن خبر اليمن على موعد مع «الكارثة» .. 5 رحلات طيران تصل «اليوم» وعلى متنها «800» راكب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الشباب ان هناك أكثر من خمس رحلات طيران من القاهرة وعمان ستصل اليوم إلى مطار عدن الدولي وعلى متنها 800 راكب، في ظل انعدام الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس (كورونا) . وناشد الوزير "نسيم البعيثي" الجهات المعنية بضرورة وضع كل الواصلين الى عدن وسيئون في حجر صحي لمدة 14يوما من أجل السلامه العامة .

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