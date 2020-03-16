شكرا لبحثكم عن خبر "صورة المصاب " أول حالة إشتباه إصابة بفيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حضر أطباء من مكتب الصحة في عدن الى مستشفى مصافي عدن قبل قليل وذلك بعد تلقيهم بلاغ من إدارة مصافي عدن تفيد بوصول حالة إشتباه إصابة بمرض كورونا لمريض عائد من مصر .

وكان قد وصل إلى مستشفى مصافي عدن صباح اليوم الأخ " محمد فايز مبجر " وظهرت عليه اعراض مشابهة لفيروس كورونا ، وقد تسبب ذلك في هلع لدى أطباء ونزلاء المستشفى اللذين فروا من المستشفى واعلنوا حالة الطوارىء مستنجدين بمكتب الصحة .

هذا ولازال المريض " مبجر " يخضع لفحوصات طبية لإظهار النتيجة سلبية ام إيجابية .

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