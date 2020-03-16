غلاب: إيرانيون يلتقون حوثيين باليمن وكورونا يتفشي بين القيادات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

صنعاء - الخليج 365

كشف وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، عن أن إيرانيين التقوا بقيادات حوثية باليمن وتفشى فيروس كورونا بين القيادات.



وقال غلاب في مواقع التواصل الاجتماعي "معلومات عن تواجد ايرانيين في اليمن والتقوا ببعض القيادات الحوثية

‏وتزايد زيارة القيادات الحوثية للمستشفيات".

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‏وتابع "وبعضهم تم ادخاله غرف الانعاش، وزياراتهم مستمرة، وفي الغالب ان كورنا يتفشى بين القيادات الحوثية".

‏ومضى "ونصبحة، كونوا على حذر من التواصل معها مباشرة، او حضور جلساتهم".

‏وأضاف "كورونا يغير مجرى حياة اهل الارض، وتجربة غير عادية، ومتغيرات جذرية تعيشها الانسانية وسفينة واحدة

‏تغيير شامل للمعتاد يكتسح العالم وبطريقة عجيبة وكأن العالم يعيش فيلم سينمائي، مازلنا في المراحل الاولى، وتجريب يقودنا إلى حياة مغايرة لما سبق "ولَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا"