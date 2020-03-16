مواطن في عدن يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا ويتوعد مطلقي الشائعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

عدن - الخليج 365

كشف مواطن في العاصمة عدن، بتسجيل فيديو، حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي قيل أنه تم إحتجازه في مستشفى المصافي غرب عدن .



وقال المواطن محمد فائز مبجر، في فيديو له، إطلع عليه الخليج 365، أن الأنباء التي تحدثت عن إصابته بفيروس كورونا لا أساس لها من الصحة .. متهماً مسؤولين في الدولة وإعلاميين بإطلاق هذه الشائعات .

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وتوعد المواطن، بالرد على من أطلقوا هذه الشائعات وأخذ حقه منهم .. محدداً تلك الشخصيات بالدكتور احمد البركاني، والدكتور أوس، والصحفي فتحي بن لزرق .

وفي وقت سابق، أكدت مصادر طبية في العاصمة عدن، تسجيل حالة إشتباه مصابة بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى المصافي بمديرية البريقة، مشيرة إلى عدم وجود أي إجراءات إحترازية حتى الآن .

وقالت المصادر، لـ(الخليج 365) أنه تم أخذ العينة من الحالة الصباح ولم يحضر حتى الآن أي فريق من الترصد الوبائي من أجل أخذ العينة وبدء عملية الفحص التي تستمر 72 ساعة .. مؤكدة أن هناك حالة إستنفار كبيرة في مستشفى المصافي الأن بسبب تسجيل هذه الحالة وأن المرضى غادروا خوفاً من الإصابة بالعدوى .