مدفعية القوات الحكومية تدك مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي شرق صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

صنعاء - الخليج 365

دكّت مدفعية القوات الحكومية، تجمعات وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرّقة بمديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements

وقال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في جبال صلب جنوب غرب مديرية نهم، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات.

وأضاف بأن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات الحوثية في صلب ونجد العتق، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات المتنوعة ومصرع جميع من كانوا على متنها.