مدفعية القوات الحكومية تدك مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي شرق صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
صنعاء - الخليج 365
دكّت مدفعية القوات الحكومية، تجمعات وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرّقة بمديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في جبال صلب جنوب غرب مديرية نهم، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات.
وأضاف بأن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات الحوثية في صلب ونجد العتق، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات المتنوعة ومصرع جميع من كانوا على متنها.
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