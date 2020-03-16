بالصور.. إدارة شرطة تعز تعقد لقاء مع عقال الحارات في نطاق قسم شرطة الحوض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

تعز - الخليج 365

التقى مساعد مدير عام شرطةمحافظة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط بعقال الحارات في نطاق قسم شرطة الحوض وذلك لمناقشة الجوانب الأمنية.



وفي اللقاء تحدث العقيد سمير الأشبط على أهمية دور عقال الحارات في حفظ الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين وحفظ حقوقهم داعيا إلى ضرورة رفع الحس الأمني والتحلي باليقظة التامة ورصد كل المخالفات وأي أعمال أو إعتدائات تطال الممتلكات الخاصة أو العامة وأي أعمال تخل بالأمن والسكينة.

وحث العقيد الأشبط في كلمته على ضرورة حشد الطاقات ومضاعفة الجهود والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، داعيا إلى ضرورة متابعة ورصد كل الساكنين الجدد في الحارات والتأكد من هوياتهم وصحة بياناتهم.

كما شدد العقيد سمير الأشبط على ضرورة عمل العقال في نطاق حاراتهم واختصاصاتهم وعدم التدخل في صلاحيات الحارات الأخرى بما يعزز نجاح العمل بالشكل المطلوب كما شدد على ضرورة التأكد من هويات الساكنين الجدد في الحارات والتأكد من صحة بياناتهم الشخصية.

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من جانبهم عبر عقال الحارات في نطاق قسم شرطة الحوض عن تثمينهم للدور الكبير الذي تقوم به شرطة تعز في حفظ الأمن والإستقرار مشيدين بالحملة الأمنية والإنتشار الأمني الواسع في شوارع مدينة تعز والذي حقق نجاحات كبيرة حيث أكدوا تعاونهم الكامل مع الأجهزة الأمنية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه لما في ذلك المصلحة العامة.

حضر اللقاء مدير قسم شرطة الحوض النقيب مجاهد الفتاحي.