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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تخطف أربعة من المواطنين في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
إب - الخليج 365
اختطفت مليشيا الحوثي الإنقلابية أربعة من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات يومية تمارسها ضد المواطنين بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها المسلحة.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا خطفت أربعة من المواطنين بمدينة إب واقتادتهم إلى سجون المليشيا بمدينة إب.
وأضافت المصادر أن المليشيا نهبت قرابة خمسة مليون كانت بحوزتهم أثناء عملية الإختطاف.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من اختطاف إثنين من المواطنين في إب ونهب ما بحوزتهما من أموال والمقدرة بمليون وخمسمائة ألف ريال واقتيادهم إلى سجونها بالمحافظة.
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