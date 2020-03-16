شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تخطف أربعة من المواطنين في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 إب - الخليج 365 اختطفت مليشيا الحوثي الإنقلابية أربعة من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات يومية تمارسها ضد المواطنين بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المليشيا خطفت أربعة من المواطنين بمدينة إب واقتادتهم إلى سجون المليشيا بمدينة إب. وأضافت المصادر أن المليشيا نهبت قرابة خمسة مليون كانت بحوزتهم أثناء عملية الإختطاف. وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من اختطاف إثنين من المواطنين في إب ونهب ما بحوزتهما من أموال والمقدرة بمليون وخمسمائة ألف ريال واقتيادهم إلى سجونها بالمحافظة.

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