مخيم نور العون الطبي يعالج (1567) مريضاً في حضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت



نفذت العون المباشر مكتب اليمن بنجاح كبير، مخيم نور العون الطبي المجاني الـ 57 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في محافظة حضرموت وتم خلاله معالجة (1567) حالة مرضية وإجراء (277) عملية جراحية.

وقالت المتخصصة في العمل الإنساني المدير الإقليمي لمكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي، إن تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية أمر ضروري لاستمرار إتاحة الخدمات الصحية في مناطقهم والحد من مسببات ضعف الإبصار والعمى.

وأوضحت أن المخيم الذي استمر ستة أيام استهدف كافة شرائح المجتمع رجالاً ونساءً وأطفالاً الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العمليات الجراحية والعلاج، وتم تقديمها لهم مجاناً إيماناً من العون المباشر برسالتها الإنسانية في تقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها.

وأضافت العسعوسي أن العون المباشر ستواصل أعمالها الخيرية والإنسانية في تقديم خدمات رعاية العين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في توفير الصحة الجيدة والرفاه للجميع.

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فيما قال منسق مخيمات نور العون في مكتب العون المباشر باليمن فريد الدهمشي إن اليوم الأول من المخيم، 9 مارس، شهد إجراء الكشف الطبي والفحوصات وتحديد الحالات المحتاجة للعمليات في مستشفى الشحر العام، وشهد اليوم الثاني 10 مارس إجراءها في مستشفى الحامي، في حين أجريت العمليات الجراحية في مستشفى الحامي في الفترة من 11 ـ 14 مارس 2020.

وأضاف أن المخيم أجرى المعاينة لـ (1567) حالة مرضية، والعمليات الجراحية لـ (277) والفحوصات لـ (323) وصرف الأدوية لـ (648) وتوزيع النظارات وعلاجات العمليات على (480) مجاناً بتمويل وإشراف العون المباشر ـ مكتب اليمن، وتم كذلك توعية وتثقيف (653) شخصاً حول رعاية البصر.

وأشار الدهمشي إلى أن المخيم أقيم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، وتنفيذ مؤسسة البصر الخيرية – مستشفى هيا اليحيا .

وتقدمت العسعوسي بالشكر للجهود التي بذلتها وزارتا التخطيط والصحة والسلطة المحلية ومكتب الصحة في محافظة حضرموت في تسهيل مهام العون المباشر لتنفيذ المخيم ، وثمنت جهود الشركاء في التنفيذ مؤسسة البصر ومستشفى هيا اليحيا والمستشفيات المستضيفة، والأطباء والمتطوعين .