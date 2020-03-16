شكرا لقرائتكم خبر عن شلل تام ورعب يسود البلاد.. السعودية تعلق المناسبات والأفراح وتعزل النقود والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 04:59 مساءً - شلل تام ورعب يسود البلاد.. السعودية تعلق المناسبات والأفراح وتعزل النقود

سيطرت حالة من الرعب والقلق على المجتمع السعودي، دفعت السلطات الرسمية لاتخاذ إجراءات وقرارات صادمة حفاظا على أرواح المواطنين.





وأكدت وزارة الصحة ارتفاع أعداد المصابين إلى 45 مصابا بعد اكتشاف 24 إصابة جديدة بينهم 21 مصريا و3 مواطنين بينهم طفلة عمرها 12 عاما.

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وأعلنت السلطات السعودية، مساء الخميس، تعليق إقامة المناسبات في قاعات الأفراح والفنادق، اعتبارا من الجمعة، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله: وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا الجديد، تقرر تعليق إقامة المناسبات في قاعات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، بدءاً من الجمعة.

كما قررت مؤسسة النقد العربي السعودي وبعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، عزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراءٍ وقائي واحترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة في إمكانية نقل الفيروسات .





وكشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية، إلى دول جديدة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين.

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة، بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.





وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.