شكرا لمتابعة خبر عن خبر صادم : الحوثيون يختطفون مديرة مدرسة في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : انباء عن اصابة اللواء امين العكيمي والهدى ومقتل قادة عسكريين بقصف صاروخي في منطقة اليتمة بالجوف شاهد بالفيديو.. جورج قرداحي يستذكر طرده من MBC ويتباكى عاجل: التحالف يقصف معسكراً للشرعية في الجوف وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط وقيادات بارزة رجل المخابرات الأقوى في السعودية والذراع الأيمن لـ”محمد بن نايف” يوجه ضربة موجعة لولي العهد “بن سلمان” وينجح في الفرار إلى هذه الدولة (الاسم + صورة)

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