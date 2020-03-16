شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : العرافة اللبنانية العالمية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تفضح الدولة التي تقف وراء انتشار كورونا وتفجر مفاجأة بشأن موعد انتهائه والطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبر صادم : الحوثيون يختطفون مديرة مدرسة في العاصمة صنعاء وردنا الان : انباء عن اصابة اللواء امين العكيمي والهدى ومقتل قادة عسكريين بقصف صاروخي في منطقة اليتمة بالجوف شاهد بالفيديو.. جورج قرداحي يستذكر طرده من MBC ويتباكى عاجل: التحالف يقصف معسكراً للشرعية في الجوف وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط وقيادات بارزة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : العرافة اللبنانية العالمية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تفضح الدولة التي تقف وراء انتشار كورونا وتفجر مفاجأة بشأن موعد انتهائه والطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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