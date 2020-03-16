شكرا لقرائتكم خبر عن معركة شرسة بين ثعبان شديد السمية وأفعى ضخمة والسبب صادم .. شاهد كيف كانت النهاية المرعبة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحوّل شجار بين ثعبان "بني" شرقي، وأفعى ضخمة إلى معركة مميتة بسبب المنافسة على التهام فأر.

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، جيسيكا ماس من مولجوي ، فى أستراليا ، كانت تتفقد ضوضاء عالية قادمة من سقيفة الفناء الخلفي لمنزلها ، لتتفاجئ بمشهد عنيف لحظة دخولها الفناء ، حيث لاحظت وجود ثعبان بني يمتد لمسافة 16 قدمًا تقريبًا نحو عش الفئران وأمامه ثعبان آخر يحمل فأرا بفمه. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ وأوضح الفيديو التفاف الافعى الضخمة حول الثعبان الصغير، لمدة نصف ساعة، قبل أن يتحرر من قبضة الثعبان الضخم ، وظل يقاوم حتى انتهى الأمر إلى التهامه من قبل الثعبان العملاق، رغم شدة سمية الثعبان البني الصغير.

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