شكرا لمتابعة خبر عن الحادثة التي قلبت الامور راسا على عقب ..ابو علي الحاكم يبكي من شدة القهر بعد وقوعه في هذا الفخ المرعب والشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يرقصون فرحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الحادثة التي قلبت الامور راسا على عقب ..ابو علي الحاكم يبكي من شدة القهر بعد وقوعه في هذا الفخ المرعب والشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يرقصون فرحا

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كانت هذه تفاصيل خبر الحادثة التي قلبت الامور راسا على عقب ..ابو علي الحاكم يبكي من شدة القهر بعد وقوعه في هذا الفخ المرعب والشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يرقصون فرحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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