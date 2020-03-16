شكرا لمتابعة خبر عن رسميا ..هذه هي العاصمة العربية الوحيدة الخالية من فيروس كورونا القاتل والمقيمين فيها يرقصون فرحا بعد الاعلان رسميا عن خلوها من الفيروس الذي لا يرحم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رسميا ..هذه هي العاصمة العربية الوحيدة الخالية من فيروس كورونا القاتل والمقيمين فيها يرقصون فرحا بعد الاعلان رسميا عن خلوها من الفيروس الذي لا يرحم

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