شكرا لمتابعة خبر عن ليست القوات الروسية او قوات بشار الاسد..أكبر مسؤول تركي يصعق الشعب التركي بهذا الاعتراف الصادم الذي هز تركيا وجعل كل الاتراك يبكون من شدة الخوف والقهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست القوات الروسية او قوات بشار الاسد..أكبر مسؤول تركي يصعق الشعب التركي بهذا الاعتراف الصادم الذي هز تركيا وجعل كل الاتراك يبكون من شدة الخوف والقهر

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