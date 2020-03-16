شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون: ليس لدينا ما نخسره بتفشي "كورونا" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً يوم الأحد إن الجماعة المسلحة ستواصل الحرب "وليس لدينا ما نخسره بسبب تفشي كورونا".

جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري لفعاليات مرور خمس سنوات على بدء عمليات التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال بن حبتور: العالم يهرب من التجمعات اليوم هرباً من فيروس كورونا وشعبنا اليمني ليس لديه شيء يخسره فقد متنا من الكوليرا والدفتيريا وفيروسات كثيرة والعالم لم يتحدث عن هذا الأمر ومن الطبيعي أن يموت هؤلاء اليمنيين.

وتابع: نمر بلحظة فارقة وخلال خمس سنوات وضعنا في سجن وحدودنا مغلقة من كل الاتجاهات من الجو ومن البحر.

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وقال بن حبتور إن "سوريا استمرت تسع سنوات في الحرب كما العراق وليبيا ونحن فقط من جرى الإعلان عن تحالف فيها".

وقام الحوثيون بإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا من بينها وقف الدراسة في المدارس والجامعات.

دخلت اليمن في حالة حرب منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

وقتل عشرات الآلاف من اليمنيين نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.