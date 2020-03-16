دولة خليجية تقر منع دخول اي وافدين عبر منافذها باستثناء " جنسيات محددة "..واخرى عربية تنفرد بفرض أول حظر تجوال لمواجهة " كارونا " !

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت سلطنة عمان عن اقرارها وقف دخول غير المواطنين المحليين ومواطني دول مجلس التعاون من كافة المنافذ في البلاد .
وياتي هذا الاجراء في اطار حزمة تدابير احترازية لمنع انتشار فيروس " كارونا " في السلطنة .
من جهتها دشنت العراق فرض حظر تجوال جزئي لمنع تجمع المواطنين وتقليص فرص انتشار العدوى بفيروس كارونا .
واعلنت محافظة كربلاء فرض حظر التجوال داخلها فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
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