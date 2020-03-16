شكرا لبحثكم عن خبر دولة خليجية تقر منع دخول اي وافدين عبر منافذها باستثناء " جنسيات محددة "..واخرى عربية تنفرد بفرض أول حظر تجوال لمواجهة " كارونا " ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت سلطنة عمان عن اقرارها وقف دخول غير المواطنين المحليين ومواطني دول مجلس التعاون من كافة المنافذ في البلاد .

وياتي هذا الاجراء في اطار حزمة تدابير احترازية لمنع انتشار فيروس " كارونا " في السلطنة .

من جهتها دشنت العراق فرض حظر تجوال جزئي لمنع تجمع المواطنين وتقليص فرص انتشار العدوى بفيروس كارونا .

واعلنت محافظة كربلاء فرض حظر التجوال داخلها فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.