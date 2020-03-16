شكرا لبحثكم عن خبر دولة خليجية «تنفرد» بتقديم منحة طبية «عاجلة» لليمن لمواجهة «كورونا» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن وصول اجهزة فحص متقدمة للكشف عن فيروس كارونا والمقدم كمنحة من دولة الكويت الشقيقة لليمن . وستزود مراكز الحجر الصحي باجهزة الفحص الطبية الى جانب بعض المستشفيات الحكومية . وقدمت دولة الكويت الشقيقة هذه المنحة كنوع من الدعم والمساعدة للشعب اليمني لمواجهة الانتشار المروع للوباء العالمي الجديد .

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