شكرا لبحثكم عن خبر الإنتقالي يرضخ أخيرا للتحالف ويتعهد بتنفيذ الخطة بشروط " تفاصيل " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المحامية نيران سوقي أن المجلس شريك في المصير مع التحالف لتحقيق الأمن القومي العربي.

وكتبت سوقي تغريدة على موقع "تويتر" قالت فيها: سنظل شركاء في المصير مع التحالف العربي في تحقيق أهداف الأمن القومي العربي وتأمين وحماية الملاحة الدولية.

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واضافت: وفي نفس الوقت ثابتين على مبادئ وتطلعات شعب الجنوب الذي قدم ومازال يقدم كوكبة من الشهداء في فك الارتباط واستعادة الدولة كاملة السيادة.

وأكدت مصادر في رئاسة المجلس الانتقالي أن المباحصات جارية مع الجانب السعودي لتطبيع الوضع وإعادته إلى ما قبل الأحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت المصادر لـ صيرة بوست أن قيادة المجلس تعهدت للحكومة السعودية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض، واستدركت " المجلس وضع عدد من الشروط لتنفيذ اتفاق الرياض" ولم تكشف المصادر ماهية الشروط التي وضعها المجلس على القيادة السعودية.