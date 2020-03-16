شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: «حمار» يتسبب بوقف حركة السير في «عدن» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب حادث صدام سيارة بحمار ، بوقف حركة السير في إحدى خطوط السير بالعاصمة المؤقتة عدن وقال شهود عيان ل“ أحداث نت " ان حادث مروري وقع قبل قليل في الطريق المؤدي الى مدينة كريتر تسبب في ايقاف حركة السير كليا. وأضافوا ان الحادث وقع بسبب اصطدام سيارة بحمار بالقرب من مجمع عدن مول التجاري.

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