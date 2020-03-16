تسجيل حالة إشتباه بفيروس كورونا في عدن ولا إجراءات إحترازية حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أكدت مصادر طبية في العاصمة عدن، تسجيل حالة إشتباه مصابة بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى المصافي بمديرية البريقة، مشيرة إلى عدم وجود أي إجراءات إحترازية حتى الآن .



وقالت المصادر، لـ(الخليج 365) أنه تم أخذ العينة من الحالة الصباح ولم يحضر حتى الآن أي فريق من الترصد الوبائي من أجل أخذ العينة وبدء عملية الفحص التي تستمر 72 ساعة .. مؤكدة أن هناك حالة إستنفار كبيرة في مستشفى المصافي الأن بسبب تسجيل هذه الحالة وأن المرضى غادروا خوفاً من الإصابة بالعدوى .

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وبحسب المصادر، فإن مسؤول بارز في وزارة الصحة زار المستشفى عند الإعلان عن وجود حالة مشتبه بها ولكنه رفض دخول المستشفى .. مشيرة إلى أنه لا يوجد لدى المستشفى أي خبرات في التعامل مع هذه الحالة وأن معظم الطاقم الطبي غادر خوفاً من إنتقال العدوى .

وبينت المصادر، فإن الحالة قادمة من مصر ولديها جميع أعراض فيروس كورونا .. لافتة إلى أن أسرة المريض تحاول دخول المستشفى عنوة لزيارة الحالة ولكن الحراسة منعتها .

وحذرت المصادر من إستمرار تقاعس الحكومة في إتخاذ الإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها .. مشيرة إلى أن هذا التقاعس من شأنه أن يتسبب بتفشي الوباء في حال تم تأكيد الإصابة