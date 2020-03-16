"الخليج 365" يرصد ردود أفعال السودانيين عن المساعدات الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - علي كامل:

تتواصل ردود أفعال السودانيين تجاه المساعدات التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة لبلادهم في شتى المجالات.



ورصد "الخليج 365"، أبرز ما قاله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والبداية كانت مع الناشط يوسف عثمان، الذي قال "الامارات العربية المتحدة لها دور بارز و فعال فى تقديم المساعدات الخيرية لاشقاءها من العرب و الدول المجاورة و وقفت بجان بلادنا كثيرا و مواقف متنوعة دائما كانتالامار سند للسودان و شعبه حفظ الله علاقتهم الطيب".

أما السودانية، أميمة شريف، قالت إن "الامارات من الدول التي ثبتت جدارتها وتستحق لقب الدوله الشقيقه الانسانينه وهذا بسبب الاعمال الخيريه ومواقفها الاخويه الحقيقيه التي لاتبخل بشئ في سبيل التعاون المشترك حيث قامت علي انعاش اقتصاد دولتنا السودان بدعمنا ب 500مليون دولار لتقدم دولتنا".

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بدوره قال سلطان ، إن "الامارات الشقيقه معروفه انها دوله الخير والعطاء حيث قامت بدعمنا ومسادعدتنا ب500مليون دولار لانعاش اقتصادنا بعد الفتره العصيبه التي مرنا بها وشاهدناها بعد عزل النظام الاخواني المخلوع الذي حكم ثلاثون عاما بالفساد والخراب".

من جانبه ذكر بدري كامل، أن " الامارات تقوم بدور مشرف ومعروفه انها دوله الخير والعطاء ولن ننسي دورها في الحفاظ علي سلامه اخواتنا السودانيين في الصين حيث قامت بتكفيل نقلهم ورعايتهم في دولتها لوضعهم تحت الملاحظه في ظروف تجهيزيه عالميه علي اعلي مستوي من الخبره والتطور".

بدورها قالت زينب معز "الامارات تقف بجانبنا ولا ننسي عندما تعهدوا بتكفلهم نقل اخوتنا الموجدين في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا، وقاموا بتجهيز اللازم ونقلهم على نفقتهم الى الامارات وتكفلهم برعايتهم في ووضعهم تحت الملاحظه في ظروف تجهيزيه عالميه".

أما الناشطة زوزا، فغردت "قامت الامارات بمساندتنا ودعمنا بتوفير خيام وغذاء وادويه ومعدات كبيره للسيطره علي الفيضانات عندما شاهدت السودان الفتره الاخيره سيول وفيضانات .ولا ننسي وقوف الامارات جانبنا وتعهدهم لنا بدعمنا اقتصاديا ب ٥٠٠ مليون دولار لانعاش الاقتصاد".