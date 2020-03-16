شكرا لبحثكم عن خبر عاجـــل إعلان صادم يهز العالم بشأن حقيقة فيروس كورونا لا داعي للخوف بعد اليوم فقد ظهرت الحقيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - فيديو مرعب.. امرأة تواجه أسدًا بيديها وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. والنهاية مفاجأة نجمة “باب الحارة “ تصدم الجميع بظهور جديد بعد تغير ملامحها .. لن تصدقو كيف أصبحت .. شاهدو كيف بدت مثيرة وفاتنة (صور) شاهد أسد مفترس يهاجم "حمار" وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم) عـــــــــاجل: قبل قليل الاعلان عن وفاة رئيس هذه الدولة بسبب فيروس كورونا.. شاهدمن يكون

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