شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : هذا ماحدث لمغترب يمني في السعودية فجر اليوم ... تفاصيل مؤلمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان مغترب يمني بالسعودية اقدم على ازهاق روحه شنقاً بعد ان كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة .

واضافت المصادر ان المغترب اليمني كان قد فقد احد ابناءه قبل خمسة اشهر بعد ان قام ابنه ذوالـ 16 عام على الانتحار شنقا بالعاصمة صنعاء بسبب خلاف مع والده .

جديد "الخليج 365"

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واشارت المصادر ان والد الشاب دخل في حالة اكتئاب بعد انتحار ابنه , فقام شقيقه بأخذه الى السعودية للعمل في محاوله منه لإخراج اخيه من حالته النفسية وحزنه الشديد على فقدان ابنه , ولكن فوجئت الأسرة اليوم بخبر لحاقه بأبنه وبنفس الطريقة .