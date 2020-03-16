شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمد بن سلمان يفاجئ لجميع بتصرح من العيار الثقيل بعد إعتقال محمد بن نايف ويهدد ضباط بالحساب العسير جراء جرائمهم والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مقطع فيديو سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، وهو يتوعد المتورطين في قضايا فساد بأنه سيتم محاسبتهم مهما كانت مكانتهم.

وقال ولي العهد في مقطع فيديو: " لن ينجو أي فاسد.. كائن من كان " ؛ مضيفًا: " لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا من كان سواء كان وزير أو أمير أو أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب " .

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، قد أقدمت على التحقيق الإداري مع (219) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة؛ حيث كشفت عن استغلال عدد 16 شخصاً منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.



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