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تسجيل إصابة جديدة بأنفلونزا الخنازير في محافظة إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

تسجيل إصابة جديدة بأنفلونزا الخنازير في محافظة إب

متابعات_الخليج 365

سجلت الجهات محلية في محافظة إب (وسط البلاد) إصابة جديدة بوباء إنفلونزا الخنازير (H1N1) بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بعدد من مديريات المحافظة.

 

وذكرت مصادر طبية أن المواطن "ع س أ" وصل إلى أحد مستشفيات مدينة إب وشخص الأطباء حالته أنه مصاب بإنفلونزا الخنازير.

 

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ووفق المصادر فإن المواطن خضع لإجراءات وفحوصات طبية ولا يزال يتلقى العلاج والمتابعة.

 

يشار إلى أن هذه الإصابة تأتي بعد أيام من تسجيل عدة حالات إصابة بوباء انفلونزا الخنازير خلال الأسابيع والأشهر الماضية بمختلف مديريات المحافظة.

 

هذا وسجلت السلطات الطبية بمحافظة إب خلال العام 2019م 149 حالة اشتباه بوباء انفلونزا الخنازير"H1N1" توفي منها 48 حالة بعدد من مديريات محافظة إب.

 

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