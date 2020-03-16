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أمانة الانتقالي تقف أمام حرب الخدمات التي يتعرض لها شعب الجنوب

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أمانة الانتقالي تقف أمام حرب الخدمات التي يتعرض لها شعب الجنوب

عدن - الخليج 365

وقف إجتماع الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي في إجتماعها الدوري اليوم الإثنين برئاسة اللواء سالم السقطري، مساعد الأمين العام، أمام حرب الخدمات التي يتعرض لها شعب الجنوب في المناطق المحررة منذ التحرير .

 

وتطرق الإجتماع إلى الصمود البطولي للقوات المسلحة الجنوبية في جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية، على الرغم مما تعانيه من نقص في الذخائر والعتاد، خاصة في جبهات شمال الضالع .

 

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وتناول الإجتماع المخاوف من فيروس كورونا المستجد، الذي تم اعتماده كوباء عالمي، وما يتطلب اتخاذه من اجراءات احترازية لمواجهته.

 

وناقش الاجتماع تقريري نشاط عمل الدائرة الثقافية ودائرة الشباب والطلاب لشهري يناير وفبراير 2020م الماضيين، وأيضاً التقرير الاقتصادي المُقدم من الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة للمشهد الاقتصادي وأهم مستجداته.

 

واستعرض في ختام الاجتماع التكليفات الصادرة للأمانة العامة من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومحضر الاجتماع السابق قبل إقراره.

 

وأكد اللواء السقطري في الاجتماع على أهمية الالتزام المهني والوطني الذي لطالما تميّزت به الأمانة العامة كجهة تنفيذية يُعوّل عليها، مشددا على ضرورة تكثيف النشاط المجتمعي لدوائر الأمانة العامة بحسب التخصص وبالجودة المطلوبة للوصول للنتائج المرجوة التي تتماشى مع سياسة المجلس وتطلعات شعب الجنوب.  

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