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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 01:59 مساءً - عاجل :الحوثيون يقومون بمنع دخول المواطنين القادمين من عدن الى مناطق سيطرتهم بسبب كورونا "شاهد"

منعت جماعة الحوثي، في نقطة تابعة لهم في جبل حيفان، جميع المواطنين القادمين من عدن من الدخول الى صنعاء .

هذا وقال عددا من المسافرين "لكريتر سكاي" ان النقطة التابعة للجماعة منعتهم من اكمال طريقهم الى صنعاء.

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واكد المسافرين ان اعضاء اللجنة الطبية في النقطة قاموا برش بخاخ لم يعرف نوعه على الجميع.

هذا وقت دخل اليمن اكثر من 800 مسافر قادم من دول تاكد فيها الاصابة بفيروس كورونا المستجد عبر مطار عدن الدولي.