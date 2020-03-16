شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم والصورة:عقب مساعدتها على الهرب من صنعاء.. قيادية مؤتمرية تنكر الجميل و توجه طعنة غادرة ل"الشرعية والسعودية" وتدعو "الانتقالي" لتنفيذ مخطط خطير (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 01:59 مساءً - بالاسم والصورة:عقب مساعدتها على الهرب من صنعاء.. قيادية مؤتمرية تنكر الجميل و توجه طعنة غادرة ل"الشرعية والسعودية" وتدعو "الانتقالي" لتنفيذ مخطط خطير (تفاصيل طارئة)

ظهرت القيادية المؤتمرية نورا الجروي، على حقيقتها، بعد أن ساعدتها الشرعية في الخروج من العاصمة صنعاء عقب مقتل الرئيس الراحل على عبدالله صالح على يد مليشيا الحوثي.

وبعد تمكنها من الخروج خارج البلاد بتنسيق مع الشرعية والتي سهلت لها عملية الهرب واستقبلتها في محافظة مأرب لعدة أيام، دعت الجروي "المجلس الانتقالي الجنوبي" لتنفيذ مخطط خطير وذلك بالمضي سريعا لإسقاط الشرعية قبل إسقاط الحوثي.

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ووفقا للمتابعة ، خرجت الجروي بتغريدة على تويتر، قدمت فيها نصيحة للجنوبيين في المضي قدما لإسقاط الشرعية وعدم التصديق لأي اتفاقيات، في إشارة إلى "اتفاق الرياض" الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت القيادية المؤتمرية: "نصيحة للأخوة الجنوبين امنعوهم من بلادكم منعاً تاماً واسقطوا شرعيتهم في الجنوب ولا تصدقوا أي اتفاقيات معهم فماهم إلا مجرد فاشلين فاسدين متآمرين".

وأضافت: "لو استلموا شبر من بلادكم سيسلموه للحوثي لتستمر الحرب لم يكتفوا بست سنوات من الدماء تجار حروب.. لن نتخلص من الحوثي إلا لو أسقطنا الشرعية".