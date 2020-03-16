شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: العكيمي يهدد باقتحام عدن وتحريرها خلال “48” ساعة ويهدد “محمد بن زايد”: قواتنا جاهزة وننتظر ساعة الصفر والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 01:59 مساءً - عاجل: العكيمي يهدد باقتحام عدن وتحريرها خلال “48” ساعة ويهدد “محمد بن زايد”: قواتنا جاهزة وننتظر ساعة الصفر

هدد القيادي في المقاومة الوطنية الشيخ عبدالله العكيمي باقتحام عدن، وطرد قوات الانتقالي منها خلال 48 ساعة.

وقال العكيمي في تغريدة على حسابه في تويتر:”لا تهولون من أمر المجلس الإنتقالي وتعطونه حجم أكبر من حجمه فكل أعضاءه عبارة عن قطيع يقودهم ويوجههم محمد بن زايد والسعودية تعرف ذلك وهي ستتخاطب معه لا مع بن بريك أو غيره”.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ:

Advertisements

وأضاف:”في حالة إذا ركب رأسه بن زايد وأعلن عصيانه على السعودية فقواتنا جاهزة لاقتحام عدن وتحريرها في أقل من 48 ساعة”.





العكيمي يهدد باقتحام عدن وتحريرها

وتشهد مدينة عدن توتر غير مسبوق بين القوات السعودية وقوات الانتقالي الجنوبي منذ التوقيع على اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر 2019م.

ودفعت قوات الانتقالي الجنوبي اليوم بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى العاصمة عدن بعد التوتر القائم مع القوات السعودية.

ولفتت مصادر إعلامية بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة تضم عربات مسلحة وأطقم عسكرية من الحزام الأمني قادمة من محافظة لحج إلى محيط قصر المعاشيق غرب عدن.