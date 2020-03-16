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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 01:59 مساءً - عــاجل: مقتل و اصابة عدد من المشائخ في محافظة الجوف اثر استهداف صاروخي من جماعة الحوثي(تفاصيل+اسماء)

كشفت الانباء عن اصابة عدد من المشائخ القبليين الذين اصيبوا بمحافظة الجوف اليمنية نتيجة صاروخ اطلقته جماعة الحوثي على اليتمة. شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وقالت ان الصاروخ اسكود استهدف اليتمة وقتل واصيب على إثره عدد من المشائخ هم: الشيخ الباشه جريح الشيخ عايض العطيه- جريح الشيخ علي الهدي- جريح الشيخ عسكر عوفان -قتل واثنان من مشائخ القرعان الجدعان-قتل



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