شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة: السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر المغتربين اليمنيين وتعلن قرار رسمي وكارثي نزل على رؤوس اليمنيين كالصاعقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : كارثة مرعبة تجتاح سلطنة عمان قبل قليل .. والسلطات تطالب بتدخل عاجل قبل اشتعال عود الثقاب وتصدر البيان (رقم 1)" هل تذكرون مذيعة الجزيرة ‘‘خديجة بن قنة’’ التي اختفت عن الأضواء فجأة؟ شاهدو كيف كان مصيرها "اليوم" شاهد فيديو مرعب لأشهر داعية سعودي يهز العالم العربي والإسلامي ويشير إلى اقتراب ساعة القيامة بسبب هذا الآمر القادم من اليمن شاهد الفيديو الذي ارعبه وصدمه كل السعوديين..فيروس كورونا القاتل يحول حفل زفاف سعودي الى كارثة..شاهد مفاجئة مرعبة ابكت العريس والعروسة وكل المعازيم ( فيديو صادم )

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