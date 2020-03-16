وردنا الان : الملك سلمان يتلقى قبل قليل رسالة صادمة ومفاجئة من السيسي .. والسعوديين يصابون بالهلع .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - ارسل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والذي بدوره تسلم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح ‪السيسي إلى العاهل السعودي.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "وزير الخارجية السعودي أكد خلال استقباله نظيره المصري سامح شكري في الرياض، "مساندة السعودية لما يحفظ الأمن القومي المصري"، كما أكد "دعم السعودية لمصر في ملف سد النهضة في مواجهة إثيوبيا".

وحسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية: "سلم شكري نظيره السعودي رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن الموقف الحالي من قضية "سد النهضة"، وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات".

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بدأ، يوم الأحد 8 مارس، جولة عربية خارجية تشمل 7 دول هي الأردن والسعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات، لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة تلك الدول.

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