شكرا لقرائتكم خبر عن صادم ..العازبات يمنعن من استخدام الهواتف النقالة في هذه الدولة ومكافاءات باهضة لمن يبلغ عنهن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >قرار غريب اتخذه أعضاء مجلس بلدة سراج في ولاية غوجارات الهنديّة منع النّساء العازبات من استخدام الهواتف الجوّالة بسبب ما تخلّفه “من مضرّة على المجتمع”. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​ ​​​ ​ واعتبر المجلس أنّ استخدام الهواتف النقّالة تحوّل إلى ادمان مثل الكحول ممّا يحول دون تركيزهنّ على الدراسة والواجبات المنزليّة، وأقرّ غرامة قدرها 2100 روبيّة أي ما يعادل (27 أورو) عند مخالفة هذا القرار، كما خصّص مكافاة بـ200 روبيّة (2.6 أورو) لكلّ من يبلغ عن مخالفات.

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