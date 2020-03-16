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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من دول الخليج ولا مصر..دولة عربية تباغت الجميع وتسحب مواطنيها المقيمين في المملكة بسبب الاجراءات القاسية ضد المصابين بفيروس كورونا..لن تصدق من هي هذه الدولة

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