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صنعاء - ياسمين الخيامي - 7 دول تسمح للمرأة بالزواج باكثر من رجل، وهذه الدولة الوحيدة في العالم تسمح للمرأة ان تتزوج مجموعة من الاخوة مرة واحدة..والمفاجئة لمن ينسب الطفل اذا انجبت المرأة

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