شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : تعرف على المشايخ الذين إستشهدوا وأصيبوا بصاروخ الحوثي باليتمة..أسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية عن اصابة عدد من المشائخ القبليين الذين اصيبوا في اليتمة بمحافظة الجوف اليمنيه نتيجة صاروخ اطلقته المليشي الحوثية.

وقالت المصادر ان الصاروخ اسكود استهدف اليتمة واصيب على إثره مشائخ هم :الشيخ الباشه جريح، الشيخ عايض العطيه جريح، الشيخ علي الهدي جريح ، الشيخ عسكر عوفان شهيد ،واثنان من القرعان الجدعان شهداء ،