شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : تعرف على المشايخ الذين إستشهدوا وأصيبوا بصاروخ الحوثي باليتمة..أسماء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية عن اصابة عدد من المشائخ القبليين الذين اصيبوا في اليتمة بمحافظة الجوف اليمنيه نتيجة صاروخ اطلقته المليشي الحوثية.
وقالت المصادر ان الصاروخ اسكود استهدف اليتمة واصيب على إثره مشائخ هم :الشيخ الباشه جريح، الشيخ عايض العطيه جريح، الشيخ علي الهدي جريح ، الشيخ عسكر عوفان شهيد ،واثنان من القرعان الجدعان شهداء ،
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تعرف على المشايخ الذين إستشهدوا وأصيبوا بصاروخ الحوثي باليتمة..أسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.