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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي سقطرى يقف أمام آخر المستجدات على مستوى المحافظة والجنوب بشكل عام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري برئاسة المناضل يحيى مبارك سعيد.
ووقف الاجتماع أمام آخر المستجدات على مستوى المحافظة والجنوب بشكل عام، وفي هذا الشأن باركت القيادة المحلية جميع مخرجات الاجتماع الذي عقدته هيئات المجلس برئاسة اللواء أحمد بن بريك، يوم السبت الماضي، وشددت على ضرورة رفع اليقظة والجاهزية والاستعداد لأي طارئ.
كما تطرق الاجتماع إلى الأنشطة والبرامج التي أقرتها القيادة المحلية خلال الفصل الأول من العام 2020، حيث جرى تقييم الأنشطة التى جرى تنفيذها، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ ماتبقى من أنشطة معتمدة ضمن الخطة.
وخرج الاجتماع بجملة من القرارات الهادفة لتعزيز عمل المجلس بالمحافظة وتسهم في تذليل الصعوبات التي اعترضت تنفيذ بعض الأنشطة.
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