- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تؤكد مجددا خلو اليمن من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أكدت منظمة الصحة العالمية مجددا خلو اليمن من أية إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن "ألطف موساني" في حوار مع إذاعة "صوت اليمن" إن اليمن خالية حتى اليوم من أية إصابة بكورونا.
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لمنع انتقال فيروس كورونا إلى اليمن من الدولة الموبوءة
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تؤكد مجددا خلو اليمن من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.