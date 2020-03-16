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منظمة الصحة العالمية تؤكد مجددا خلو اليمن من فيروس كورونا

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

منظمة الصحة العالمية تؤكد مجددا خلو اليمن من فيروس كورونا

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت منظمة الصحة العالمية مجددا خلو اليمن من أية إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن "ألطف موساني" في حوار مع إذاعة "صوت اليمن" إن اليمن خالية حتى اليوم من أية إصابة بكورونا.

 

واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لمنع انتقال فيروس كورونا إلى اليمن من الدولة الموبوءة

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