شكرا لبحثكم عن خبر بلاغ هام من السفارة اليمنية في القاهرة بشان كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت السفارة اليمنية في القاهرة، اليمنيين المقيمين في مصر، إلى توخي الحذر والحيطة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الوقائية الصادرة اولا بأول من الجهات المعنية الرسمية في جمهورية مصر العربية.

وأكدت السفارة في بيان لها، أنها حريصة كل الحرص على رعاية مصالح وسلامة مواطني الجمهورية اليمنية المتواجدين في مصر.

وشددت على ضرورة الالتزام والعمل بالنصائح والتوجيهات من السلطات الرسمية، وعدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي لا أساس لها، والتواصل مع السفارة في حال وجود اي اشتباه او إصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما أكدت السفارة اليمنية أستعدادها لتقديم ما قد يحتاجون اليه من العون والمساعدة

نص البيان:

تعميم هام صادر عن السفارة اليمنية بالقاهرة

تعرب سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة عن أطيب تحياتها وخالص تمنياتها بموفور الصحة والعافية والمزيد من التوفيق والنجاح لكافة الاخوة المواطنين اليمنيين من مقيمين وزائرين وطلبة دارسين .

وبالإشارة الى خطورة انتشار وباء فيروس كورونا على مستوى العالم، ترجو السفارة شاكرة التكرم باتخاذ الحيطة والحذر من خلال الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الوقائية الصادرة اولا بأول من الجهات المعنية الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة التي لاتبخل على المستوى الرسمي والشعبي من تقديم كل عناية كريمة وعون اخوي سخي للاخوة المواطنين المتواجدين على أراضيها فضلا عن مواقفها المبدئية الثابتة الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية .

ان سفارة بلادنا في القاهره اذ تهيب بالاخوة المواطنين في مصر التقيد والعمل بالنصائح والتوجيهات سالفة الذكر وعدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي لا أساس لها.

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فانها ترجو وتأمل شاكرة في حال وجود اي اشتباه او إصابة لاسمح الله سرعة الاتصال بالسفارة على الارقام التالية:

الاخ القنصل الوزير المفوض أحمد سعيد مقبل

01111187482

الاخ ملحق شؤون المغتربين المستشار إبراهيم الجهمي

01280040055

الاخ المستشار الطبي المستشار الدكتور محمد باحاج

01227417712

وفِي ختام هذا التعميم الهام تود السفارة التاكيد مجددا على انها حريصة كل الحرص على رعاية مصالح وسلامة مواطني الجمهورية اليمنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة

ومستعدة لتقديم ما قد يحتاجون اليه من العون والمساعدة والله ولي التوفيق.