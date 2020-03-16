شكرا لبحثكم عن خبر المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب تختطف طالب على خلفية منشور في الفيسبوك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب طالب في أول أيام الاختبارات النهائية في جامعة إقليم سبأ.

وقالت مصادر محلية أن طقم عسكري يتبع قائد المنطقة العسكرية الثالثة قام باختطاف الطالف في جامعة إقليم سبأ عبدالمجيد النهدي يوم أمس ويحرمه من أول يوم اختبار نهائي في جامعة إقليم سبأ.

وأوضحت المصادر أن قائد المنطقة اختطف الطالب النهدي على خلفية منشور كتبه على صفحته بالفيسبوك.

وبحسب المصادر فإن الطالب النهدي الذي ينتمي إلى قبيلة خولان الطيال جريح منذ العام 2015 عندما كان في الجبهة ضد ميليشيا الحوثي.