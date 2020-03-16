شكرا لبحثكم عن خبر تحديد موقع الحجر الصحي للحالات المصابة بـ كورونا في العاصمة المؤقته عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقرت اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا، في اجتماعها امس بالعاصمة عدن، رفع مقترح للحكومة بشأن اختيار مستشفى الأمل في البريقة، ليكون موقعاً للحجر الصحي لبعده عن السكان واحتوائه على التجهيزات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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وشدد الدكتور الوليدي، على ضرورة استعداد جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي وضع صحي طارئ..

مشيرا الى سعي الوزارة لتوفير الدعم اللازم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ومنها محاليل مخبرية للفحص السريع وتوفير جهاز (بي سي آر) وملابس وقائية للعاملين بالمنافذ ومراكز المعالجة والعزل.

كما شدد على تدريب الكوادر من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بالعاصمة عدن وبقية المحافظات.