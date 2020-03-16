شكرا لبحثكم عن خبر العفاشية نورا الجروي تدعو الجنوبيين لاسقاط الشرعية قبل اسقاط الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت القيادية المؤتمرية نورا الجروي، على حقيقتها، بعد أن ساعدتها الشرعية في الخروج من العاصمة صنعاء عقب مقتل الرئيس الراحل على عبدالله صالح على يد مليشيا الحوثي.

وبعد تمكنها من الخروج خارج البلاد بتنسيق مع الشرعية والتي سهلت لها عملية الهرب واستقبلتها في محافظة مأرب لعدة أيام، دعت الجروي "المجلس الانتقالي الجنوبي" للمضي سريعا لإسقاط الشرعية قبل إسقاط الحوثي.

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و خرجت الجروي بتغريدة على تويتر، قدمت فيها نصيحة للجنوبيين في المضي قدما لإسقاط الشرعية وعدم التصديق لأي اتفاقيات، في إشارة إلى "اتفاق الرياض" الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت القيادية المؤتمرية: "نصيحة للأخوة الجنوبين امنعوهم من بلادكم منعاً تاماً واسقطوا شرعيتهم في الجنوب ولا تصدقوا أي اتفاقيات معهم فماهم إلا مجرد فاشلين فاسدين متآمرين".

وأضافت: "لو استلموا شبر من بلادكم سيسلموه للحوثي لتستمر الحرب لم يكتفوا بست سنوات من الدماء تجار حروب.. لن نتخلص من الحوثي إلا لو أسقطنا الشرعية".