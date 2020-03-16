شكرا لبحثكم عن خبر خلال 10 ثوان.. إجراء يومي يؤكد خلوك من كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وارتفاع أعداد الإصابات إلى نحو 160 ألفا ووفاة نحو 6 آلاف شخص، بات لزاما على كل شخص أن يأخذ الحيطة والحذر من هذا الفيروس القاتل.

وذكرت دراسة حديثة لجامعة ستامفورد الأميركية أنه يمكنك التأكد من الإصابة أم لا بفيروس كورونا من خلال إجراء يومي لا يستغرق سوى ثوان معدودة.

خذ نفس عميق وقم بكتمه لمدة 10 أو15 ثانية بعد استيقاظك من النوم صباحا فإن استطعت ذلك بدون أن تسعل إذا أنت سليم من كورونا وإن أصابك سعال أو تشنجات فاذهب فورا للطبيب.

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فهذا الإجراء الوقائي البسيط جاء في أحدث دراسة للجامعة الأميركية للكشف عن الإصابة بكورونا من عدمه، حيث يقوم به الشخص بنفسه وذلك قبل ظهور أية أعراض حقيقية مثل السعال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وأوصت الدراسة بشرب الماء كل 15 دقيقة وعدم ترك الحلق جافا، والمحافظة علي تعقيم اليدين وغسلهما باستمرار وتطهير الأسطح المعدنية داخل المنزل والأماكن العامة.

ويحقق فيروس كورونا المستجد انتشارا بشكل سريع في دول العالم واحدة تلك الأخرى، ولم يعد خطر العدوى قائما في الصين فحسب، حيث سجلت أول إصابة، بل أضحى الخطر محدقا بالجميع.

ورغم نجاح إجراءات الحجر الصحي، على غرار ما حصل في مقاطعة هوبي وسط الصين، حيث ظهر المرض لأول مرة، يقول الخبراء إنه من المستحيل أن يتم الفصل بنجاح كامل بين المرضى والمعافين، في ظل سماوات مفتوحة وحدود لم تكن تعرف الإغلاق إلا نادرا.