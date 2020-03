بالفيديو.. عامل قهوة يمني يجذب الزبائن بالأردن بالرقص التقليدي

🇯🇴

"أشعر بالسعادة والراحة وأنا أصنع القهوة فهي تذكرني بأهلي وأصحابي خاصة في المناسبات والحفلات"

