شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تعلن خطوات الحماية من «كورونا» .. أتبع هذه الخطوات لتحمي «نفسك وعائلتك» عقب انتشار الفيروس في «اليمن» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت منظمة اليونيسف المنظمة الخاصة بالطفولة التابعة للأمم المتحدة تعليمات الحماية من فيروس كورونا ويجب أتباع هذه التعليمات لتحمي نفسك وأسرتك من الفيروس المنتشر والذي تداولت أنباء أنه انتشر في اليمن ما ترتب عليه إعلان الكثير من الإجراءات سواءً من قبل الحكومة الشرعية أو مليشيا الحوثي والتي تداولت المواقع الأخبارية كافة مختلف الإجراءات التي قامت بها حكومة الشرعية والمليشيا، وجاءت التعليمات كالتالي:

فيروس كورونا كبير الحجم حيث قطر الخلية من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ولهذا فإن أي قناع يمنع دخوله ولا داعي من استغلال الصيادلة للكمامات.

الفيروس لا يستقر في الهواء بل على الأرض لذا لا ينتقل بواسطة الجو.

فيروس كورونا عند سقوطه على سطح معدني فانه سيعيش 12 ساعة لذا غسل اليدين بالصابون والماء بشكل جيد يفي بالغرض.

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فيروس كورونا عند سقوطه على الأقمشة يبقى تسع ساعات لذا غسل الملابس أو تعرضها للشمس لمدة ساعتين يفي بغرض قتله.

يعيش الفيروس على اليدين لمدة ١٠ دقائق فقط لذا فإن وضع المعقم الكحولي في الجيب يفي بغرض الوقاية.

في حال تعرض الفيروس لدرجة حرارة ٢٦ أو ٢٧ سوف يُقتل لذا لا يعيش في المناطق الحارة كما وأن شرب الماء الحار والتعرض للشمس يفي بالغرض والابتعاد عن المثلجات والأكل السريع.

الغرغرة بماء دافئ وملح أو Betadine sore throat يقتل جراثيم اللوزتين ويمنعها من التسرب إلى الرئتين إضافة إلى شرب الماء بكثرة.

الالتزام بهذه التعليمات يفي بالغرض للوقاية من الفيروس .