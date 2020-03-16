شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل الاعتداء على موظفة مطعم بجازان (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت إمارة منطقة جازان في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، تفاصيل مقطع فيديو متداول لاعتداء سعودي على موظفة بأحد المطاعم.

ونقل حساب الإمارة تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، الذي أكد -بدوره- القبض على المعتدي على موظفة تعمل في أحد مطاعم مدينة جازان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وتبين أن المعتدي، سعودي في العقد الرابع من عمره، وأن المجني عليها سعودية أيضا.

شاب يضرب موظفة مطعم بمنطقة جازان بعد ملاسنة بينهما.. -مزيد من المعلومات لاحقًا pic.twitter.com/Ffum5A4sL5 — علي محمد (Ali)🇸🇦.🌹جازان (@AliAliAliA667) March 14, 2020 "> علي محمد (Ali).جازان@AliAliAliA667 شاب يضرب موظفة مطعم بمنطقة جازان بعد ملاسنة بينهما.. -مزيد من المعلومات لاحقًا Advertisements شاب يضرب موظفة مطعم بمنطقة جازان بعد ملاسنة بينهما.. -مزيد من المعلومات لاحقًا pic.twitter.com/Ffum5A4sL5 — علي محمد (Ali)🇸🇦.🌹جازان (@AliAliAliA667) March 14, 2020 ٢٣ ٢٣ "> ٤٤ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك بدورها، قالت الموظفة (المجني عليها) إنها ”تعيش حالة سيئة بعد تعرضها للضرب والإهانة“.

وأوضحت، حسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، أن الواقعة بدأت حين دخل سعودي (المعتدي) وزوجته للمطعم الذي تعمل فيه، حيث تناولا طعام العشاء وغادرا المطعم، ليعود مرة أخرى للمطعم بمفرده دون زوجته وظل واقفا بالقرب منها، وعندما سألته عن سبب وقوفه أجابها أنه ”يريد طلب طعام“، ثم دخل في موجة ضحك دون توقف.

وقالت إنه ”فاجأها لاحقا بسؤالها عن سبب عملها في المطعم، ثم شتمها بألفاظ بذيئة وشتم أهلها، متذمرا من كونها تعمل في مطعم، ثم قام ببعثرة الأشياء التي كانت في موقع (الكاشير)“، مشيرة إلى أنه اعتدى بالضرب على وجهها وخنقها بعد ذلك، وعند معرفته بوجود كاميرا مراقبة في المحل غادر إلى مواقف السيارات، ليتم القبض عليه لاحقا.

وأكدت أنها ”تعرضت لضغوط من أجل التنازل عن حقها، لكنها رفضت“، مبينة أن الاعتداء تسبب لها بنزيف في إحدى أذنيها، إضافة إلى كدمات على عينيها، مضيفة أنها تعمل في المطعم منذ 5 أشهر وتعيل أسرة مكونة من 7 أفراد.