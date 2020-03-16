شكرا لبحثكم عن خبر أمن ميناء سقطرى يضبط مدرعة عسكرية تم إخفاؤها داخل حاوية إماراتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت الأجهزة الأمنية في ميناء محافظة أرخبيل سقطرى، مدرعة مجهزة بقاعدة سلاح تستخدم لأغراض حربية. وأوضحت مصدر أمني، أن عملية الضبط جاءت عقب عملية تفتيش روتيني للحاويات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر سفينة "اد استرا" التابعة لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. وأكد المصدر أن الحاوية التي وجدوا بها المدرعة كانت مختمة بملصق يتبع شركة برايم للأسماك التي تتبع الإمارات ويديرها مندوب الإماراتي المدعو خلفان بن مبارك المزروعي. وبحسب المصدر الأمني فإن المدرعة سبق وأن وصلت سقطرى كسيارة عادية مرافقة للمزروعي لكن جرى فيما بعد تصديرها للإمارات عبر نفس السفينة لإضافة عليها تعديلات من بينها مخازن للسلاح والذخيره وقاعدة لسلاح رشاش.

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